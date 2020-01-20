В администрации Челябинска должность получил бывший силовик
Представляя нового подчиненного на аппаратном совещании в администрации Челябинска, глава города Наталья Котова заявила:
- Работа эта связана не с заседаниями на аппаратных совещаниях. В зоне внимания – хозяйственный комплекс администрации города.
Начальником управления делами мэрии стал бывший силовик Леонид Лопатин.
Четверть века Лопатин отдал службе в органах МВД. У него два высших образования: он окончил ЧелГУ и Академию МВД. Успел поработать заместителем главы администрации Курчатовского района, в прошлом – депутат Челябинской городской Думы.
До Лопатина должность управделами занимал «человек Тефтелева» - уроженец Магнитогорска Игорь Виноградов.
Напомним, что в штате администрации города есть еще экс-иловик – заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов. С 1994 года по декабрь 2019 года он работал в органах внутренних дел ГУ МВД РФ по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU