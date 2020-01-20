2020-01-20T10:46:19+03:00
Общество

В администрации Челябинска должность получил бывший силовик

Леонид Лопатин назначен начальником управления делами
Инна КУМЕЙКО
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В администрации Челябинска - новый сотрудник, силовик в прошлом. Фото: cheladmin.ruВ администрации Челябинска - новый сотрудник, силовик в прошлом. Фото: cheladmin.ru
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Представляя нового подчиненного на аппаратном совещании в администрации Челябинска, глава города Наталья Котова заявила:

- Работа эта связана не с заседаниями на аппаратных совещаниях. В зоне внимания – хозяйственный комплекс администрации города.

Начальником управления делами мэрии стал бывший силовик Леонид Лопатин.

Четверть века Лопатин отдал службе в органах МВД. У него два высших образования: он окончил ЧелГУ и Академию МВД. Успел поработать заместителем главы администрации Курчатовского района, в прошлом – депутат Челябинской городской Думы.

До Лопатина должность управделами занимал «человек Тефтелева» - уроженец Магнитогорска Игорь Виноградов.

Напомним, что в штате администрации города есть еще экс-иловик – заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов. С 1994 года по декабрь 2019 года он работал в органах внутренних дел ГУ МВД РФ по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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