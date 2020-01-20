2020-01-20T11:06:21+03:00
Общество

Единственный на Урале спортивный вуз проведет выборы ректора, после скандального уголовного дела

Нового руководителя университета пройдут 7 февраля
Алексей МИКУШИН
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Сергей Сериков (справа) и Максим Карпов - кандидаты на должность ректора УралГУФК.Сергей Сериков (справа) и Максим Карпов - кандидаты на должность ректора УралГУФК.Фото: Алексей МИКУШИН
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Университет физической культуры остается фактически без «головы» уже три с лишним года. Напомним, в мае 2016 года за подозрения в получении взятки был задержан тогдашний ректор УралГУФК Евгений Орехов. В СИЗО он провел полгода и был выпущен под домашний арест и подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

С весны 2016-го вузом руководит профессор кафедры менеджмента и экономики в спорте, доктор педагогических наук, профессор Сергей Сериков. Сначала в должности проректора, а с мая 2019 года — в роли исполняющего обязанности ректора.

В конце прошлой недели на заседании ученого совета УралГУФК было принято решение провести выборы ректора 7 февраля. В Министерстве спорта России утвердили двух кандидатов — Сергея Серикова и руководителя федерации олимпийского тхэквондо Челябинской области, профессора кафедры теории и методики физического воспитания УралГУФК Максима Карпова.

На ученом совете «камнем преткновения» оказался вопрос, касающийся квот по голосованию. Принято решение, что филиалы вуза в Уфе и Екатеринбурге будут представлены примерно 30 процентами голосов — чуть более 30 человек. Тогда, как в прошлые выборы от филиалов голосовало по 3-4 представителя. Спорной стала и дата проведения выборов. Дело в том, что с Карповым эту дату не согласовали, и по его словам, времени на полноценную агитацию до 7 февраля может и не хватить. Сериков же считает, что агитационные поездки в филиалы вуза не займут у кандидатов много времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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