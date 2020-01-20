На территории автомобильного училища в Челябинске заметили военных в царской форме

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:47:06+03:00

Так помянули солдат, которые жили здесь 100 лет назад

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На рубеже XIX и XX веков в Челябинске дислоцировался 196-й Инсарский полк. Был он у нас до Первой мировой. 19 января считается днем основания полка. В честь памятной даты южноуральские реконструкторы устроили костюмированную акцию. Об этом пишет «Полит 74».

Дислоцировались военные в казармах на месте Автомобильного училища, что на Свердловском проспекте. Там и прошел флешмоб. Военные, которые занимают полузаброшенную территорию советского вуза, дали добро. Реконструкторы в дореволюционных шинелях с макетами оружия воспроизвели несколько сценок.

Руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Серебряный единорог» Алексей Воронов прочитал лекцию по истории. Состоялся вынос полкового знамени. Случилось это впервые более чем за сто лет. Перед казармой отслужили молебен.

— Зачастую не знаем того, что было всего лишь 100 лет назад. А люди, жившие ранее, достойны памяти. Мы обязаны чтить своих предков, честно выполнявших свой воинский долг. И поэтому мы надеваем эту форму, чтобы напомнить нынешнему поколению о воинских традициях, показать их устойчивость и преемственность, — рассказал организатор акции Сергей Игнатьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU