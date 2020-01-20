Жители Челябниска сдали на переработку 1,5 тысячи новогодних елок

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:20:41+03:00

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Жители Челябинска стремятся к улучшению экологической ситуации в городе. По крайней мере об этом говорит то, что горожане сдали 1,5 тысячи новогодних деревьев на переработку в рамках акции «Елки — не палки», которая проходила в Челябинске с 14 по 19 января.

Об успешной акции активистов сегодня, 20 января, рассказали во время аппаратного совещания в мэрии. Собранные деревья будут раздроблены в щепу, которую будут использовать для животных подстилок в приютах или для организации клумб. Так, первые получившиеся 12 кубометров будут переданы фонду Карена Даллакяна «Спаси меня». Оставшиеся деревья будут экологически переработаны компостированием.

Сами организаторы акции также отметили, что акция прошла успешно, даже несмотря на пару неприятных моментов. Так, например, одна из точек для приема была размещена на закрытой территории, поэтому люди не могли сдать свои елки.

Добавим, что это далеко не последнее продвижение в экологической политике Челябинска. Так, помимо возобновления регулярных встреч со специалистами и активистами по сфере, градоначальница Наталья Котова примет участие в шествии «Марш горожан».

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ИСТОЧНИК KP.RU