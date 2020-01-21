2020-01-21T04:10:09+03:00
Общество

На карте Челябинска появился гей-бар

Такой статус заведение получило после скандала с клиентами
Нина НИКОЛАЕВА
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На карте Челябинска появился гей-бар. Фото: google.ru/maps/На карте Челябинска появился гей-бар. Фото: google.ru/maps/
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Хозяин одного питейного заведения в Челябинске прославился тем, что в ответ на жалобы и плохие отзывы в Интернете посылал гостей матом. Интернет-пользователи решили наказать его. Сначала они уронили рейтинг бара на Google-кртах. Но негативные комментарии бы удалены. Тогда бывшие клиенты и сочувствующие добавили заведению интересный статус — «гей-бар». Так он теперь и значится на карте Челябинска.

Напомним, мы связались с владельцем бара, чтобы прояснить ситуацию. Однако, внятного комментария не получили.

Вот так отвечал бар своим клиентам в Интернете. Скрин с сайта отзывов, соцсети.

Вот так отвечал бар своим клиентам в Интернете. Скрин с сайта отзывов, соцсети.

— А что тут комментировать? Не вижу инфоповода вообще, — ответил бизнесмен.

КСТАТИ

В Челябинске действительно работает один бар, а точнее клуб для людей с нетрадиционной ориентацией — настоящий. Находится он на Северо-западе Челябинска. Но вот его на карте нет. Потому что место это закрытое, только для определенной тусовки. Охрана бдит и не пускает посторонних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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