2020-01-21T04:10:47+03:00
Общество

Новая «эпидемия»: в Челябинской области лифты облепили магнитиками из путешествий

Они перекочевали с холодильников
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Как вам идея? Фото: Антон Лаврентьев, vk.com/chel_kopКак вам идея? Фото: Антон Лаврентьев, vk.com/chel_kop
Изменить размер текста:

У меня три десятка магнитиков из отпусков. Иногда хочется избавиться от этой коллекции, да выбросить жалко. Видимо, у многих такая мысль появляется. И вот в соцсети попали фотографии лифта, облепленного магнитиками. Объявление рядом с ними гласит: «Магнитик можно забрать. Но взамен поставить два! Будет лифт красивым». Напоминает буккроссинг. Это когда люди оставляют прочитанную книгу в специально отведенном для этого месте, чтобы кто-то мог взять ее, а взамен положить свою.

Идея понравилась жителям Челябинской области, и магнитики стали перекочевывать с холодильников в лифты. Отчеты выкладывают в соцсетях.

Фото: Станислав Кадысев, vk.com/chel_kop

Фото: Станислав Кадысев, vk.com/chel_kop

— Новая «эпидемия», — иронично заметил житель Копейска Антон Лаврентьев и выложил фото из своего лифта.

Кстати, фотографии, с которых все началось, были на самом деле сделаны еще три года назад жителем Самары. Он решил провести эксперимент и узнать: заберут ли соседи все магнитики, или их количество в лифте будет множиться. Что из этого вышло — смотрите на фото.

Все началось с Самары. Фото: 13iangel, pikabu.ru

Все началось с Самары. Фото: 13iangel, pikabu.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подрядчика, ремонтировавшего больницу в Челябинске, оштрафовали на полмиллиона за взятку главному инженеру
Новая «эпидемия»: в Челябинской области лифты облепили магнитиками из путешествий
На карте Челябинска появился гей-бар
«90-е возвращаются»: бизнесмену из Челябинской области повесили на дверь похоронный венок
Челябинский краевед расскажет об истории города через архитектуру
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области начал искать новых помощников
После отмены саммитов ШОС и БРИКС конгресс-холл «Таганай» превратят в очередной ТРК
На машинах Челябинской области обновят госномера
Форвард «Трактора» Лукаш Седлак рассказал, почему его невеста не смогла приехать на «Матч звезд КХЛ»
В трех городах Челябинской области объявлен режим НМУ
Жители Челябинска сдали на переработку 1,5 тысячи новогодних елок
В Челябинской области люди протестуют против повышения цены проезда в маршрутках
Ученые из Челябинска разрабатывают процессоры будущего
Каштакскому бору в Челябинске добавят две сотни гектар
На территории автомобильного училища в Челябинске заметили военных в царской форме
Сколько детских садиков и школ построят в Челябинске в 2020 году
Стало известно, сколько жителей Челябинска окунулись в проруби
Лебеди поплыли: в Челябинске уберут фигуру в главном новогоднем городке
Житель Челябинской области избил полицейского при задержании
В Челябинской области на пожаре пострадал человек