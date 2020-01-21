Новая «эпидемия»: в Челябинской области лифты облепили магнитиками из путешествий

21 Янв. 2020 2020-01-21T04:10:47+03:00

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У меня три десятка магнитиков из отпусков. Иногда хочется избавиться от этой коллекции, да выбросить жалко. Видимо, у многих такая мысль появляется. И вот в соцсети попали фотографии лифта, облепленного магнитиками. Объявление рядом с ними гласит: «Магнитик можно забрать. Но взамен поставить два! Будет лифт красивым». Напоминает буккроссинг. Это когда люди оставляют прочитанную книгу в специально отведенном для этого месте, чтобы кто-то мог взять ее, а взамен положить свою.

Идея понравилась жителям Челябинской области, и магнитики стали перекочевывать с холодильников в лифты. Отчеты выкладывают в соцсетях.

Фото: Станислав Кадысев, vk.com/chel_kop

— Новая «эпидемия», — иронично заметил житель Копейска Антон Лаврентьев и выложил фото из своего лифта.

Кстати, фотографии, с которых все началось, были на самом деле сделаны еще три года назад жителем Самары. Он решил провести эксперимент и узнать: заберут ли соседи все магнитики, или их количество в лифте будет множиться. Что из этого вышло — смотрите на фото.

Все началось с Самары. Фото: 13iangel, pikabu.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU