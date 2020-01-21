«90-е возвращаются»: бизнесмену из Челябинской области повесили на дверь похоронный венок
Подобные методы борьбы с конкурентами были в моде в лихие 90-е. Сегодня, казалось бы, бизнесмены умеют договариваться цивилизованно. Но кто-то все еще живет в прошлом.
— 90-е возвращаются. К предпринимателю в Златоусте приехали бандиты. Повесили похоронный венок ему на ворота дома и уехали, — рассказал администратор паблика «ЧП ДТП Златоуст», пообщавшись с бизнесменом.
Кроме того, предприниматель не раз слышал угрозы в свой адрес. А на прошлой неделе конкуренты разбили его автомобиль. Возбуждено уголовное дело.
Известно, что бизнесмен работает в сфере общественного питания.
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ИСТОЧНИК KP.RU