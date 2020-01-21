2020-01-21T04:09:07+03:00
Общество

«90-е возвращаются»: бизнесмену из Челябинской области повесили на дверь похоронный венок

Мужчина считает, что так его заставляют уйти из бизнеса конкуренты
Ирина КАРЕЛИНА
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Венок большой - около метра в длину. Фото: ЧП ДТП ЗлатоустВенок большой - около метра в длину. Фото: ЧП ДТП Златоуст
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Подобные методы борьбы с конкурентами были в моде в лихие 90-е. Сегодня, казалось бы, бизнесмены умеют договариваться цивилизованно. Но кто-то все еще живет в прошлом.

— 90-е возвращаются. К предпринимателю в Златоусте приехали бандиты. Повесили похоронный венок ему на ворота дома и уехали, — рассказал администратор паблика «ЧП ДТП Златоуст», пообщавшись с бизнесменом.

Кроме того, предприниматель не раз слышал угрозы в свой адрес. А на прошлой неделе конкуренты разбили его автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что бизнесмен работает в сфере общественного питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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