«90-е возвращаются»: бизнесмену из Челябинской области повесили на дверь похоронный венок

21 Янв. 2020 2020-01-21T04:09:07+03:00

Мужчина считает, что так его заставляют уйти из бизнеса конкуренты

Изменить размер текста: A A

Подобные методы борьбы с конкурентами были в моде в лихие 90-е. Сегодня, казалось бы, бизнесмены умеют договариваться цивилизованно. Но кто-то все еще живет в прошлом.

— 90-е возвращаются. К предпринимателю в Златоусте приехали бандиты. Повесили похоронный венок ему на ворота дома и уехали, — рассказал администратор паблика «ЧП ДТП Златоуст», пообщавшись с бизнесменом.

Кроме того, предприниматель не раз слышал угрозы в свой адрес. А на прошлой неделе конкуренты разбили его автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что бизнесмен работает в сфере общественного питания.

Читайте также: «Жители Челябинской области возмущены поступком бизнесмена, который прислал конкуренту гроб».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU