На Челябинскую область надвигаются снегопад и штормовой ветер

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:20:49+03:00

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Синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупреждают о сильном снеге и ветре до 20 м/с в среду, 22 января. МЧС рассылает СМС о надвигающейся стихии.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности остаться дома. А если все-таки придется выйти, быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим — высок риск возникновения ДТП. Если непогода застанет на трассе, лучше остановиться, включить «аварийку» и переждать снегопад.

Также в МЧС напоминают, что от сильного ветра нельзя укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не следует парковать возле них машины.

Если попали в беду, вызывайте экстренные службы по номеру 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU