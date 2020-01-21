Зима вернулась: в Челябинске снова откроют ледовый городок
Жители Челябинска снова могут гулять по ледовому городку и кататься с горок. Об этом пишет «Челябинск сегодня».
Напомним, из-за аномальной высоких температур горки и скульптуры размякли. Во избежание недоразумений ледовый городок был закрыт. Кроме того, пришлось убрать лебедей, которые могли обрушиться на горожан.
По данным синоптиков челябинского Гидрометцентра, сегодня ночью в городе будет облачная погода с прояснением -9..-11. Завтра днем ожидается -1..-3 снег, метель, на дорогах гололедица. В четверг и пятницу — без существенных осадков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU