Зима вернулась: в Челябинске снова откроют ледовый городок

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:02:32+03:00

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Жители Челябинска снова могут гулять по ледовому городку и кататься с горок. Об этом пишет «Челябинск сегодня».

Напомним, из-за аномальной высоких температур горки и скульптуры размякли. Во избежание недоразумений ледовый городок был закрыт. Кроме того, пришлось убрать лебедей, которые могли обрушиться на горожан.

По данным синоптиков челябинского Гидрометцентра, сегодня ночью в городе будет облачная погода с прояснением -9..-11. Завтра днем ожидается -1..-3 снег, метель, на дорогах гололедица. В четверг и пятницу — без существенных осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU