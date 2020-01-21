2020-01-21T16:54:25+03:00
Общество

СК проверит больницу в Челябинской области, где после удаления аппендицита умер молодой пациент

На Южном Урале расследуют обстоятельства гибели 21-летнего жителя Магнитогорска Игоря Семейкина
Ольга АНТОНОВА
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Игорю был 21 год. Фото: Архив Семейкиных.Игорю был 21 год. Фото: Архив Семейкиных.
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— Сына не верну, но пусть другие пациенты останутся живы, — с этими словами отец 21-летнего Игоря Семейкина Сергей отнес заявление в прокуратуру.

Трагедия в семье Семейкиных случилась 14 января. Младший сын вызвал скорую, жалуясь на сильную боль в животе. Спустя короткое время в горбольнице № 3 его прооперировали — перитонит. На операционном столе парень стал задыхаться, ртом пошла пена. Развился отек легких и мозга. Вскоре Игорь умер.

По факту смерти пациента в больнице следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

Следователи проведут экспертизы по соответствию нормативным требованиям и стандартам, предоставляемых лечебным учреждением медицинских услуг.

Родители Игоря готовят обращение к губернатору: им важно, чтобы виновных наказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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