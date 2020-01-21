«Пинали, пока не упала»: в Челябинской области вандалы разбили Снегурочку в ледовом городке

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:59:15+03:00

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Утром 13 января дети, которые пришли поиграть в ледовый городок Коркино, увидели страшную картину: на месте не оказалось статуи Снегурочки. Как выяснилось позже, во всем виноваты подростки-вандалы.

Пользователи группы «Коркино За жизнь» опубликовали записи видеонаблюдения, где видно, как в ледовом городке в час ночи объявились подростки. В какой-то момент один из них подошел к статуе Снегурочки и начал бить ее ногой, из-за чего она сломалась и упала.

Автор поста надеется, что с помощью видео правоохранители смогут найти вандалов. Другие же пользователи отметили, что подобные случаи вандализма нередки. Так еще в конце 2019 года также одну из фигур разрушили школьники.

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ИСТОЧНИК KP.RU