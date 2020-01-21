В Челябинской области продолжаются метели

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:13:22+03:00

На федеральных трассах будет круглосуточное дежурство Фото: Олег УКЛАДОВ

Водителей просят быть аккуратнее за рулем

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Зима возвращается: синоптики сообщают об опасной непогоде в Челябинской и Курганской области. Особенно предостерегают автолюбителей.

21 и 22 января в регионе ожидается сильные метели, а также порывистый ветер. В отдельных регионах скорость будет достигать 20 метров в секунду. Кроме того, на дорогах может образовываться гололедица.

На федеральных автодорогах будет организовано круглосуточное дежурство. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и не препятствовать работе спецтехники.

СПРАВКА КП

В случае несчастных ситуаций на дорогах обращайтесь по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU