В Челябинской области продолжаются метели
Зима возвращается: синоптики сообщают об опасной непогоде в Челябинской и Курганской области. Особенно предостерегают автолюбителей.
21 и 22 января в регионе ожидается сильные метели, а также порывистый ветер. В отдельных регионах скорость будет достигать 20 метров в секунду. Кроме того, на дорогах может образовываться гололедица.
На федеральных автодорогах будет организовано круглосуточное дежурство. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и не препятствовать работе спецтехники.
СПРАВКА КП
В случае несчастных ситуаций на дорогах обращайтесь по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7 (351) 266-65-63.
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ИСТОЧНИК KP.RU