2020-01-21T18:52:38+03:00
Общество

В Челябинске тротуары не убираются даже в центре города

Почему это происходит?
Андрей Москвичев
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Под этой снежной пудрой сплошной ледПод этой снежной пудрой сплошной ледФото: Инна КУМЕЙКО
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В центре Челябинска вновь проблемы с очисткой улиц от снега. Теперь от этого страдает и главная улица города — проспект Ленина.

Многие жители начали жаловаться на то, что кроме снега появилась и другая проблема. Из-за недавнего потепления под недавно выпавшим снегом остался лед. В частности, трудности с передвижением испытывали люди, которым приходилось сегодня проходить через подземные переходы у Площади Революции.

Вероятно, это связано с тем, что у Центрального района, как и у Советского, не было подрядчиков на уборку снега с начала 2020 года. Торги были отыграны 21 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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