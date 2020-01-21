В Челябинске тротуары не убираются даже в центре города

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:52:38+03:00

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В центре Челябинска вновь проблемы с очисткой улиц от снега. Теперь от этого страдает и главная улица города — проспект Ленина.

Многие жители начали жаловаться на то, что кроме снега появилась и другая проблема. Из-за недавнего потепления под недавно выпавшим снегом остался лед. В частности, трудности с передвижением испытывали люди, которым приходилось сегодня проходить через подземные переходы у Площади Революции.

Вероятно, это связано с тем, что у Центрального района, как и у Советского, не было подрядчиков на уборку снега с начала 2020 года. Торги были отыграны 21 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU