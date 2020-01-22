2020-01-22T04:04:42+03:00
Общество

«Жуткое совпадение»: сотрудницы одного предприятия в Челябинской области погибли с разницей в два дня

Обе женщины попали под колеса авто
Нина НИКОЛАЕВА
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Через секунду мчащийся автомобиль насмерть собъет эту женщину. Фото: кадр видео с камере компании "Интерсвязь".Через секунду мчащийся автомобиль насмерть собъет эту женщину. Фото: кадр видео с камере компании "Интерсвязь".
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Ранним утром в субботу, 18 января, на перекрестке пр. Победы и ул. Гольца в Копейске произошла смертельная авария. Женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте, да еще и на красный свет. На противоположной стороне вот-вот должна была отъехать ее маршрутка. Такая спешка стоила 57-летней женщине жизни. Ее сбил автомобиль.

20 января также рано утром под колесами погибла еще одна жительница Копейска. Маршрутка сбила ее на пешеходном переходе около поста ГИБДД. Водитель оправдывался, что не заметил пешехода в темноте.

В соцсети появилась шокировавшая многих подробность.

— Они работали вместе на одном предприятии. Вот так совпадение! — анонимно написал пользователь соцсети ВК в группе «Копейск [В]Теме».

Любители мистики тут же стали искать объяснение «жуткого совпадения».

Родные одной из женщин подтвердили, что погибшие были коллегами. Но работали они в разных подразделениях: одна в охране, другая — лифтером.

ДТП в Копейске. Видео: Интерсвязь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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