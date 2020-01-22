С первого раза возьмут не всех: школы Челябинска открывают прием заявлений для будущих первоклашек
С 1 февраля в школах Челябинска начнут принимать заявления от родителей будущих первоклашек. Заявление можно принести лично или отправить по интернету.Если вы выбираете электронную очередь, помните, что и в этом случае оригиналы документов в течение нескольких дней обязательно нужно принести в школу.
Электронная запись будет открыта через:
— портал «Образование в Челябинской области»;
— и региональный портал госуслуг.
Для элктронной записи нужно иметь регистрацию на Портале Госуслуг.
Также следует помнить о сроках подачи заявления в школы.
С 1 февраля по 30 июня идет зачисление «по прописке», заявления принимаются только от тех, кто живет на закрепленной за каждой школой территории (информацию можно проверить на сайте школы).
А с 1 июля по 5 сентября будет открыта запись на оставшиеся места.
Также школы имеют полное право открыть дополнительную запись заранее. Информацию тоже нужно узнавать в школах.
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