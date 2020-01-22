2020-01-22T08:45:02+03:00
Общество

С первого раза возьмут не всех: школы Челябинска открывают прием заявлений для будущих первоклашек

Кому пока не носить документы
Лидия ПЕСКОВА
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Пора записываться в школу.Пора записываться в школу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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С 1 февраля в школах Челябинска начнут принимать заявления от родителей будущих первоклашек. Заявление можно принести лично или отправить по интернету.Если вы выбираете электронную очередь, помните, что и в этом случае оригиналы документов в течение нескольких дней обязательно нужно принести в школу.

Электронная запись будет открыта через:

— портал «Образование в Челябинской области»;

— и региональный портал госуслуг.

Для элктронной записи нужно иметь регистрацию на Портале Госуслуг.

Также следует помнить о сроках подачи заявления в школы.

С 1 февраля по 30 июня идет зачисление «по прописке», заявления принимаются только от тех, кто живет на закрепленной за каждой школой территории (информацию можно проверить на сайте школы).

А с 1 июля по 5 сентября будет открыта запись на оставшиеся места.

Также школы имеют полное право открыть дополнительную запись заранее. Информацию тоже нужно узнавать в школах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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