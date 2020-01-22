С первого раза возьмут не всех: школы Челябинска открывают прием заявлений для будущих первоклашек

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:45:02+03:00

Пора записываться в школу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кому пока не носить документы

Изменить размер текста: A A

С 1 февраля в школах Челябинска начнут принимать заявления от родителей будущих первоклашек. Заявление можно принести лично или отправить по интернету.Если вы выбираете электронную очередь, помните, что и в этом случае оригиналы документов в течение нескольких дней обязательно нужно принести в школу.

Электронная запись будет открыта через:

— портал «Образование в Челябинской области»;

— и региональный портал госуслуг.

Для элктронной записи нужно иметь регистрацию на Портале Госуслуг.

Также следует помнить о сроках подачи заявления в школы.

С 1 февраля по 30 июня идет зачисление «по прописке», заявления принимаются только от тех, кто живет на закрепленной за каждой школой территории (информацию можно проверить на сайте школы).

А с 1 июля по 5 сентября будет открыта запись на оставшиеся места.

Также школы имеют полное право открыть дополнительную запись заранее. Информацию тоже нужно узнавать в школах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прием в первый класс 2020 в Челябинске: куда подать заявление, документы и регистрация через Госуслуги

Как подать заявление на прием в первый класс в Челябинске [Инструкция КП]

С какой пропиской в Челябинске не возьмут в первый класс

«Комсомолка» узнала, что может помешать зачислению в школу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Столкнулись с проблемами при зачислении?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU