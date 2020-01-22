Шквалистый ветер оставил без света целый город в Челябинской области
Утром в среду, 22 января, в горных районах Челябинской области разыгралась непогода. Шквалистый ветер и обильный снегопад стали причиной крупной аварии на магистральных энергосетях.
— Непогода нарушила работу двух воздушных линий электропередачи «АМЕТ — Симская» и «Новый Субай — Симская». В результате обесточенными оказались порядка 9 тысяч жителей города Миньяр Ашинского муниципального района, — рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал» — «Челябэнерго».
На место уже выехали бригады ремонтников из Златоуста.
Сейчас они осматривают оборудование и готовятся приступить к аварийно-восстановительным работам. Когда все восстановят, пока не ясно. Каких-то прогнозов энергетики не дают.
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ИСТОЧНИК KP.RU