Шквалистый ветер оставил без света целый город в Челябинской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:57:30+03:00

Без электричества в эти минуты остается Миньяр

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 22 января, в горных районах Челябинской области разыгралась непогода. Шквалистый ветер и обильный снегопад стали причиной крупной аварии на магистральных энергосетях.

— Непогода нарушила работу двух воздушных линий электропередачи «АМЕТ — Симская» и «Новый Субай — Симская». В результате обесточенными оказались порядка 9 тысяч жителей города Миньяр Ашинского муниципального района, — рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал» — «Челябэнерго».

На место уже выехали бригады ремонтников из Златоуста.

Сейчас они осматривают оборудование и готовятся приступить к аварийно-восстановительным работам. Когда все восстановят, пока не ясно. Каких-то прогнозов энергетики не дают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU