Как в Челябинске восприняли смену состава правительства

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:30:05+03:00

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Авторы городского телеграм-канала «Челябушка» вынесли на обсуждение общественности свое мнение по поводу смены состава российского правительства.

— Безусловный плюс видится в том, что министром энергетики продолжит работать Александр Новак — губернатор Алексей Текслер был в ведомстве его заместителем, они все еще товарищи, значит, сохранится поддержка в федеральном центре, — рассуждают авторы «Челябушки». — Челябинск остался без привычного куратора подготовки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. Минус это или плюс — покажет время. Виталий Мутко не вошел в новый состав правительства. Через неделю планируется очередное заседание оргкомитета, челябинские управленцы с нетерпением ждут, кого назначат куратором вместо бывшего вице-премьера.

Напомним, Новый состав правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина был объявлен вчера, 21 января. В кабинете министров сменились 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU