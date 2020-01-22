2020-01-22T10:30:05+03:00
Общество

Как в Челябинске восприняли смену состава правительства

Рассуждения и доводы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авторы городского телеграм-канала «Челябушка» вынесли на обсуждение общественности свое мнение по поводу смены состава российского правительства.

— Безусловный плюс видится в том, что министром энергетики продолжит работать Александр Новак — губернатор Алексей Текслер был в ведомстве его заместителем, они все еще товарищи, значит, сохранится поддержка в федеральном центре, — рассуждают авторы «Челябушки». — Челябинск остался без привычного куратора подготовки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. Минус это или плюс — покажет время. Виталий Мутко не вошел в новый состав правительства. Через неделю планируется очередное заседание оргкомитета, челябинские управленцы с нетерпением ждут, кого назначат куратором вместо бывшего вице-премьера.

Напомним, Новый состав правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина был объявлен вчера, 21 января. В кабинете министров сменились 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школах Челябинска зарплаты классных руководителей вырастут на пять тысяч
СМИ: силовики изымают документы в администрации городка в Челябинской области
Как в Челябинске восприняли смену состава правительства
Шквалистый ветер оставил без света целый город в Челябинской области
Бывший директор «Челябгорзеленстроя» украл 50 млн рублей
На железнодорожном вокзале Челябинска пролилось дизельное топливо
С первого раза возьмут не всех: школы Челябинска открывают прием заявлений для будущих первоклашек
Хулигану грозят пять лет заключения за поджог дома ценою в пять миллионов рублей
Пациенты боятся ходить в поликлинику из-за гнилого потолка в Челябинской области
Онкобольная мать из Челябинска борется за возвращение сына
Экс-депутата и бизнесмена подозревают в растлении девочек-подростков
«Жуткое совпадение»: сотрудницы одного предприятия в Челябинской области погибли с разницей в два дня
Житель Челябинской области отправился с ночевкой в зимний лес, чтобы найти своего бультерьера Персика
Водитель мусоровоза спас щенков из закрытого мусорного бака в Челябинской области
В Челябинске тротуары не убирают даже в центре города
В Челябинской области продолжаются метели
Челябинский «Трактор» прервал успешную серию матчей в Новосибирске
«Пинали, пока не упала»: в Челябинской области вандалы разбили Снегурочку в ледовом городке
Антимонопольщики проверят рекламу скандального новогоднего шоу в Челябинске