Житель Челябинска лишился BMW X5 из-за долгов прежнего владельца

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:58:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На Новоградском тракте в Челябинске судебные приставы остановили дорогой автомобиль BMW X5. Судя по базе данных, его владелец задолжал крупную сумму. Во время проверки выяснилось, что за рулем сидит другой человек. Тем не менее автомобиль арестовали из-за долгов прежнего владельца.

— Прежний владелец отдал машину в счет погашения коммерческого долга. Однако сделка не была оформлена юридически. Новый владелец об этом не подозревал. Поэтому он лишился машины. Ее вернут, когда первый хозяин выплатит долг в размере 223 тыс. рублей по штрафным исполнительным производствам, — сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Впрочем все не так просто. Оплатить долг хозяин должен в течение десяти суток. Иначе машина будет отправлена на оценку и выставлена на продажу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU