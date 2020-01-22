2020-01-22T13:18:52+03:00
Общество

В Челябинске с 1 сентября школьники получат бесплатные обеды

Финансировать большую задачу питания младших школьников будут бюджеты трех уровней
Инна КУМЕЙКО
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Бесплатные горячие обеды появятся у младших школьников уже с 1 сентября.Бесплатные горячие обеды появятся у младших школьников уже с 1 сентября.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В этом году ученики начальной школы по всей стране должны получать бесплатное горячее питание — это распоряжение президента Владимира Путина. Проанализировав техническое состояние пищеблоков в школах Южного Урала, областные власти констатировали, что возможность готовить горячие обеды есть не во всех школах. Об этом сказал губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами городов и районов 22 января.

— Не все школы, особенно в сельских районах, имеют техническую готовность к этому. В прошлом году мы анализировали состояние пищеблоков и буфетов в наших школах, анализировали формы организации питания, — сказал губернатор.

Губернатор поставил задачу с этого года в школах Южного Урала обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальной школы. Кроме того, дети из начальной школы в Челябинской области уже обеспечены каждый день свежим молоком.

Финансировать горячее питание будет три бюджета — федеральный, областной и местные. Обеды появятся с 1 сентября.

— Вопрос будет держать на постоянном контроле, — сказал Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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