В Челябинске с 1 сентября школьники получат бесплатные обеды
В этом году ученики начальной школы по всей стране должны получать бесплатное горячее питание — это распоряжение президента Владимира Путина. Проанализировав техническое состояние пищеблоков в школах Южного Урала, областные власти констатировали, что возможность готовить горячие обеды есть не во всех школах. Об этом сказал губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами городов и районов 22 января.
— Не все школы, особенно в сельских районах, имеют техническую готовность к этому. В прошлом году мы анализировали состояние пищеблоков и буфетов в наших школах, анализировали формы организации питания, — сказал губернатор.
Губернатор поставил задачу с этого года в школах Южного Урала обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальной школы. Кроме того, дети из начальной школы в Челябинской области уже обеспечены каждый день свежим молоком.
Финансировать горячее питание будет три бюджета — федеральный, областной и местные. Обеды появятся с 1 сентября.
— Вопрос будет держать на постоянном контроле, — сказал Алексей Текслер.
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ИСТОЧНИК KP.RU