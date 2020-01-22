Вопреки полиции и мэрии: в «Парковом» рубят лес под новостройку
Жители микрорайона «Парковый» обеспокоены вырубкой леса в районе дома по ул. Шмакова, 36. Рабочие появились здесь сразу после каникул и выкорчевали сотни берез.
— Одна из жительниц прикинулась дурочкой и поговорила с рабочими. Ей сообщили, что вырубят существенный участок под застройку дома. Также активисты звонили в полицию. Вокруг места вырубки ходил участковый, делал какие-то снимки, записывал показания, — сообщила КП-Челябинск жительница микрорайона Татьяна.
В управлении экологии Челябинска на письмо жителей ответили, что вырубка незаконная. Это же подтвердил официальный аккаунт мэрии во «ВКонтакте», который отписался в комментариях под тревожными постами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как северо-запад Челябинска меняет свой облик на печальный
Вместе с экспертом смотрим, как выглядят кварталы района [фоторепортаж]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU