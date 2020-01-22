2020-01-22T18:41:21+03:00
Общество

Вопреки полиции и мэрии: в «Парковом» рубят лес под новостройку

На рабочих не могут найти управу, пока они уничтожают деревья
Андрей АБРАМОВ
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Когда эту часть города застраивали, жителям обещали, что под окнами будет лес. Фото: Анастасия АрхиповаКогда эту часть города застраивали, жителям обещали, что под окнами будет лес. Фото: Анастасия Архипова
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Жители микрорайона «Парковый» обеспокоены вырубкой леса в районе дома по ул. Шмакова, 36. Рабочие появились здесь сразу после каникул и выкорчевали сотни берез.

— Одна из жительниц прикинулась дурочкой и поговорила с рабочими. Ей сообщили, что вырубят существенный участок под застройку дома. Также активисты звонили в полицию. Вокруг места вырубки ходил участковый, делал какие-то снимки, записывал показания, — сообщила КП-Челябинск жительница микрорайона Татьяна.

В управлении экологии Челябинска на письмо жителей ответили, что вырубка незаконная. Это же подтвердил официальный аккаунт мэрии во «ВКонтакте», который отписался в комментариях под тревожными постами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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