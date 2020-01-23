Бесплатный проезд для беременных сделали в маршрутке Челябинска
Жителей Челябинска приятно удивило объявление в общественном транспорте: «Для беременных женщин проезд бесплатный!» Оно висит в маршрутном такси № 85, курсирующем от улицы Мамина до поселка Новосинеглазово. Кто-то сфотографировал объявление и выложил в соцсети.
Инициатива хорошая. Вот только у людей сразу возникла масса вопросов:
— И что теперь, справку от гинеколога с собой возить?
— А почему беременным, а не пенсионерам?
— А почему не бедным студентам?
Также новость стала поводом для шуток.
— И тут же большинство женщин перестали втягивать животы, — прокомментировала подписчица группы «Подслушано ЧТЗ» в ВК Анна Чушникова.
Вот только организация, обслуживащая маршрут, опровергла информацию о бесплатном проезде для будущих мамочек. Возможно, это была инициатива водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU