2020-01-23T04:03:50+03:00
Общество

Бесплатный проезд для беременных сделали в маршрутке Челябинска

Где действует акция
Ирина КАРЕЛИНА
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Объявление в челябинско маршрутке. Фото: vk.com/podslushano_chtzОбъявление в челябинско маршрутке. Фото: vk.com/podslushano_chtz
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Жителей Челябинска приятно удивило объявление в общественном транспорте: «Для беременных женщин проезд бесплатный!» Оно висит в маршрутном такси № 85, курсирующем от улицы Мамина до поселка Новосинеглазово. Кто-то сфотографировал объявление и выложил в соцсети.

Инициатива хорошая. Вот только у людей сразу возникла масса вопросов:

— И что теперь, справку от гинеколога с собой возить?

— А почему беременным, а не пенсионерам?

— А почему не бедным студентам?

Также новость стала поводом для шуток.

— И тут же большинство женщин перестали втягивать животы, — прокомментировала подписчица группы «Подслушано ЧТЗ» в ВК Анна Чушникова.

Вот только организация, обслуживащая маршрут, опровергла информацию о бесплатном проезде для будущих мамочек. Возможно, это была инициатива водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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