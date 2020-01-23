2020-01-23T07:00:28+03:00
Общество

Из-за метелей ограничат движение автобусов на юг Челябинской области

Какие направления могут оказаться невыездными
Лидия ПЕСКОВА
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На дорогах юга Челябинской области плохая видимость.На дорогах юга Челябинской области плохая видимость.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Челябинской области ветер и снег. На юге региона непогода вызвала сильные метели. Из-за плохой видимости на дорогах в среду, 22 января, в ДТП под Троицком погибли пять человек. Чтобы трагедия не повторилась, ГИБДД и министерство дорожного хозяйства и транспорта региона советуют ввести ряд ограничений.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями автовокзалам и предприятиям, которые осуществляют междугородние пассажирские перевозки, рекомендовано приостановить автобусное сообщение в южном направлении до улучшения метеорологических условий, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В частности речь идет о дорогах: Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды, Южноуральск-Магнитогорск, Челябинск-Троицк, а также Магнитогорск-Кизил-Сибай.

Автолюбителям также стоить быть осторожными на этих участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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