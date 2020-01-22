2020-01-22T19:23:44+03:00
Происшествия

Жертвы метели: пять человек погибли в автокатастрофе на трассе в Челябинской области

Иномарка залетела под большегруз
Андрей АБРАМОВ
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В аварии на трассе погибли пять человек.В аварии на трассе погибли пять человек.
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Вечером 22 января в Челябинской области в аварии на трассе погибли пять человек. Смертельное ДТП произошло на 107 км трассы Челябинск — Троицк. В полиции сообщают, что Honda вылетела на встречную полосу, где ее снес «Камаз». Все, кто был в легковушке, погибли.

— В условиях снегопада и сильного ветра водитель Honda выехал на встречную полосу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Все погибшие — взрослые мужчины. Для установления личностей погибших, а также причин и обстоятельств происшествия, сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные мероприятия. Для оказания психологической помощи пострадавшим на место ДТП направлен психолог. Для ликвидации дорожно-транспортного происшествия привлечено 26 человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В аварии погибли пять мужчин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В аварии погибли пять мужчин.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Непогода 22 января обошла большие города Челябинской области, но на трассах практически нулевая видимость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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