2020-01-23T08:46:13+03:00
Общество

Самая модная девушка Магнитогорска засветила большие губы на «Давай поженимся»

Но из столицы вернулась без мужа — жениха испугала ее красота
Лидия ПЕСКОВА
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Алекса (справа) и ее подруга. Фото: личная страница героя в соцсетях.Алекса (справа) и ее подруга. Фото: личная страница героя в соцсетях.
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В телешоу «Давай поженимся» на этой неделе искали невесту 52-летнему коллекционеру старых авто Людвигу. Одной из девушек, претендующих на его руку и сердце, была наша землячка из Магнитогорска Алекса.

По словам Алексы, она мечтает прославиться, гордится своей невинностью и является самой модной в Магнитогорске. Сначала девушка заявила, что ей всего 20 лет. Но потом оказалось: Алекса не так свежа и уже отметила 31-й день рождения. Впрочем потенциального жениха отпугнул не возраст, а огромные губы Алексы.

Когда дело дошло до сюрприза, девушка попросила Людвига подобрать ей помаду и накрасить губы.

— Я вас боюсь! — признался жених. — Мне обещали красавицу. Но зачем эти губы? Меня друзья засмеют!

Тогда за нашу землячку вступилась ведущая Лариса Гузеева. Жених с заданием справился. Но в качестве потенциальной невесты Алексу уже не выбрал.

Девушка вернулась в Магнитогорск с двойственным чувством. В соцсетях она написала, что в восторге от телепроекта и его ведущих, но разочарована женихом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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