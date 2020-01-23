Дело о ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова направлено в прокуратуру

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:50:45+03:00

Надзорное ведомство должно утвердить или же отклонить обвинительное заключение

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В прокуратуру Челябинской области поступило дело Андрей Косилова. Бывшего вице-губернатора области и бизнесмена подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло серьезное ДТП. Следствие завершилось, теперь должны утвердить обвинительное заключение.

— Уголовное дело изучат в прокуратуре. Если обвинительное заключение утвердят, дело передадут в суд, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Авария случилась в конце июля 2019 года под Аргаяшом. Андрей Косилов на внедорожнике Lexus пошел на обгон на участке с поворотом и столкнулся с «Ладой Веста». При столкновении пострадали три человека: два молодых человека и девушка, которые ехали в отечественной машине. Все они жители Екатеринбурга.

Сам Андрей Косилов не исключает, что обвинение не утвердят. Тем не менее, он продолжает помогать девушке Насте, которая получила в аварии самые тяжелые травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU