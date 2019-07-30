ДТП с Андреем Косиловым: виновным в аварии могут признать водителя «Лады»

После ДТП с Андреем Косиловым в Челябинской области полиция возбудила уголовное дело. В аварии пострадали три человека, и одна из пострадавших остается в коме. Все раненые — водитель и пассажиры «Лады», в которую врезался «Лексус» бизнесмена.

У народа сработало клише: Косилов богат, и поэтому его обязательно «отмажут». И у этого мнения действительно есть веские причины: он успешный бизнесмен, долгие годы работал в правительстве Челябинской области, имеет большое влияние. Фактически Косилов был вторым лицом в регионе, когда занимал пост первого вице-губернатора в команде Петра Сумина.

Андрей Косилов попал в ДТП в Челябинской области.Видео: очевидцы.

Сам он пока не признает вину и предлагает дождаться результатов расследования. Но на опубликованном видео четко видно: именно он выехал на встречную полосу.

Мы связались с автоэкспертом, чтобы узнать — каким может быть исход расследования?

Юрий Панченко — известный в Челябинске виртуоз, автоинструктор и защитник прав водителей. По просьбе КП-Челябинск он досконально разобрал видео ДТП с Андреем Косиловым и сделал выводы.

КОСИЛОВ НАРУШИЛ ПДД, ВЫЕЗЖАЯ НА ВСТРЕЧКУ?

«Лексус» Андрея Косилова выходит на встречную полосу, объезжая притормозившую впереди машину. Фото: кадр из видео.

На кадрах видно, что «Лексус» объезжает притормозившую впереди машину. Встречные полосы разделяет сплошная, но в этом месте ее нет. Возможно, стерлась.

— Очень подробно смотрел этот момент. Перед машиной Косилова тормозит другой автомобиль, поэтому он и выезжает на встречную полосу. Но он спокойно успевал перед ней остановиться. Если присмотреться, сплошная линия идет как раз до этого места. А там, где произошло ДТП, она обрывается. То есть, выезжать на встречную полосу здесь не запрещено, — говорит автоэксперт Юрий Панченко.

СКОРОСТЬ «ЛАДЫ» ТОЖЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

В полиции официально заявили, что водитель «Лексуса» был трезвый.Фото: СОЦСЕТИ

— Косилов принимает решение объехать притормозившую машину. Скорость небольшая. На встречке «Лексус» чуть дергается влево. То есть, водитель, скорее всего, на что-то отвлекся в машине. Может быть, радиостанцию переключал. И когда он отвлекся от дороги, в этот момент появился встречный автомобиль. Косилов его увидел и резко отворачивает вправо — на свою полосу — как того требуют правила.

По записи специалисты могут достаточно точно определить скорость автомобилей. Видно, что «Лексус» едет на небольшой скорости и точно не превышает лимит. А дальше эксперты могут принять во внимание повреждения автомобилей и по ним понять, с какой скоростью двигалась «Лада». Если там попахивает превышением, то это очень серьезно для водителя легковушки.

ВОДИТЕЛЬ «ЛАДЫ» ГРУБО НАРУШИЛ ПРАВИЛА

Видно, что водитель «Лады» уходит от столкновения, выворачивая руль влево. Фото: кадр из видео.

— Когда мы расходимся со встречным автомобилем, мы обязаны придерживаться правой стороны. Это записано в Конвенции о дорожном движении. Водитель «Лады» отворачивает на встречную полосу, уходя от столкновения — это грубейшее нарушение. Он однозначно должен был уходить вправо, к обочине. Я неоднократно был в таких ситуациях. Видишь, что на тебя летит встречная машина? Сбрасывай скорость, пока ты на асфальте. Потому что если придется свернуть на обочину, на меньшей скорости ниже вероятность улететь в занос. Такие ситуации на дороге разруливаются, если соблюдать правила. Налево на встречную полосу уходить нельзя однозначно.

ТАК КТО ЖЕ ВИНОВАТ?

— Это будет зависеть от результатов экспертизы. Косилов спровоцировал аварийную ситуацию — это факт. Но виновным его это еще не делает. Есть четкое предписание пленума Верховного суда: если выяснится, что водитель имел техническую возможность избежать столкновения, но не воспользовался ей, то именно этот водитель виноват в ДТП. То есть, в этом случае, если экспертиза скажет, что «Лада» имела возможность избежать аварии, в том числе отвернув вправо, а не влево, то водителя этой машины сделают виновным.

— Вопрос в лоб: а как бы вы поступили на месте Косилова? Объезжали бы по встречной полосе? Или притормозили?

— Человек по своей природе агрессивен. В автошколе курсантам вдалбливают: дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть такая, чтобы ты смог успеть оттормозиться за две секунды. Когда человек становится опытным водителем — два-три года вождения — это знание о дистанции у него из головы потихонечку уходит. Почему? Потому что у него уже есть навык держать меньшую дистанцию. То есть, он понимает, успеет ли его машина затормозить.

Чем старше водитель, тем меньшую дистанцию он держит. В этом смысле наиболее опасный стаж вождения — свыше 16 лет. То есть, водитель уже настолько забыл про безопасность, что дистанция становится минимальной. И я в такую ситуацию никогда не попаду. Я автоинструктор. И раз в месяц рассказываю курсантам о безопасной дистанции. То есть, я всегда об этом помню и сдерживаю себя. Поэтому мне очень неприятно двигаться в городском потоке: стараешься взять дистанцию побольше, а перед тобой встраивается кто-нибудь еще. Но я чувство злобы в себе подавляю и снова притормаживаю.

ОФИЦИАЛЬНО

— По предварительным данным, 58-летний водитель «Лексуса» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Ладой Вестой». 22-летний водитель «Лады» и два его пассажира доставлены в больницу. Водитель «Лексуса» прошел медицинское освидетельствование — алкоголя не обнаружено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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