Раскрыт секрет ярко-зеленой воды в реке Миасс на окраине Челябинска

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:11:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Металлургического района Челябинска выложили в социальные сети фотографии русла Миасса. Из огромной трубы прямо в реку течет ярко-зеленая жидкость. Происходящее возмутило простых горожан. В ситуации оперативно разобрались в министерстве экологии региона.

— В реку попал органический краситель уранин А. Его добавляют, чтобы выявить протечки в трубах. Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем — в реку, — заявил начальник управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков.

По словам чиновника, краситель совершенно безопасен для человека. Но чиновники будут искать причину и виновного в загрязнении, так как сброс стоков в реку по законодательству запрещен.

В Металлургический район направлены инспекторы министерства. Они должны зафиксировать факт нарушения. После этого информацию передадут в городское Управление дорожного хозяйства, на чьем балансе находятся ливневки. там должны найти источник протечки.

Ранее челябинцев поразил зеленый снег на въезде в город со стороны Екатеринбурга. Позже выяснилось, что там наследил гранитный карьер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU