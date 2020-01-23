2020-01-23T10:11:13+03:00
Общество

Раскрыт секрет ярко-зеленой воды в реке Миасс на окраине Челябинска

Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Река напугала горожан зелеными водами. Фото: сообщество "Типичный Челябинск".Река напугала горожан зелеными водами. Фото: сообщество "Типичный Челябинск".
Изменить размер текста:

Жители Металлургического района Челябинска выложили в социальные сети фотографии русла Миасса. Из огромной трубы прямо в реку течет ярко-зеленая жидкость. Происходящее возмутило простых горожан. В ситуации оперативно разобрались в министерстве экологии региона.

— В реку попал органический краситель уранин А. Его добавляют, чтобы выявить протечки в трубах. Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем — в реку, — заявил начальник управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков.

По словам чиновника, краситель совершенно безопасен для человека. Но чиновники будут искать причину и виновного в загрязнении, так как сброс стоков в реку по законодательству запрещен.

В Металлургический район направлены инспекторы министерства. Они должны зафиксировать факт нарушения. После этого информацию передадут в городское Управление дорожного хозяйства, на чьем балансе находятся ливневки. там должны найти источник протечки.

Ранее челябинцев поразил зеленый снег на въезде в город со стороны Екатеринбурга. Позже выяснилось, что там наследил гранитный карьер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родственники погибшего в ДТП с такси парня ищут свидетелей
Учителей накажут за сломанный во время драки нос шестиклассника в Челябинской области
Раскрыт секрет ярко-зеленой воды в реке Миасс на окраине Челябинска
Дело о ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова направлено в прокуратуру
Пять медалей на юношеской Олимпиаде: челябинцы отличились на Играх в Швейцарии
Одному из ограбивших почту на 21 млн рублей в Челябинской области смягичили приговор
«Пора ток-шоу открывать»: на суд по детям омбудсмена Антона Шарпилова пришли десятки людей
Челябинцев приглашают в «Уральскую молнию» поболеть за молодежь и отметить День студента
Самая модная девушка Магнитогорска засветила большие губы на «Давай поженимся»
На пригородном вокзале Челябинска стали досматривать ручную кладь
Детям построили горку из грязного снега в Челябинске
20 жителей Челябинской области заработали за год более одного миллиарда рублей
Из-за метелей ограничат движение автобусов на юг Челябинской области
Раз, два, три. Елочка, гори!: женщина устроила костер из новогодних деревьев в Челябинске
Бесплатный проезд для беременных сделали в маршрутке Челябинска
«А мы еще удивляемся всеобщей безграмотности!»: на школе в Челябинской области повесили плакат с ошибкой
Антимонопольная служба продолжает бороться за дело против Бориса Дубровского
Жертвы метели: пять человек погибли в автокатастрофе на трассе в Челябинской области
Вопреки полиции и мэрии: в «Парковом» рубят лес под новостройку
Снежный шторм спровоцировал жуткую аварию на трассе в Челябинской области
Маршрутное такси с пассажирами врезалось в столб в Челябинске
Куда потратили и потратят выделенные на подготовку к саммитам-2020 деньги в Челябинске
Свадьбы в каникулы: футболисты «Челябинска» вышли из отпуска с пополнением в семействе
Туристы из Челябинска продолжают летать в Китай, где бушует коронавирус
В Челябинске с 1 сентября школьники получат бесплатные обеды
Житель Челябинска лишился BMW X5 из-за долгов прежнего владельца
В Челябинск привезли снимки фашиста из Варшавского гетто
Мошенница украла деньги, накопленные жительницей Челябинска на год безбедной жизни за границей
Стали известны размеры штрафов за продажу снюсов детям в Челябинской области