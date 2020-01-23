Родственники погибшего в ДТП с такси парня ищут свидетелей
В прошлую пятницу, 17 января, около десяти часов вечера на повороте от Шершневского кладбища в сторону поселков «Залесье» и «Белый хутор» столкнулись две легковушки — старенькая шестерка и такси-иномарка.
При столкновении у шестерки снесло половину кузова, один из сидевших в салоне погиб. Дело расследует ГИБДД. Родственники погибшего парня просят свидетелей ДТП дать показания. Они уверены, что авария произошла по вине таксиста.
— В аварии погиб молодой парень. Еще два человека с тяжелыми травмами в больнице. Может быть, кто-то проезжал мимо и у вас сохранился момент столкновения в памяти видеорегистратора? Водитель такси не признает свою вину, хотя именно он при повороте налево не уступил шестерке, — пишут близкие пострадавших.
Отдать видео можно в любом отделении полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU