2020-01-18T22:13:33+03:00
Происшествия

Есть погибший: в Челябинске такси попало в аварию

ДТП произошло неподалеку от Шершневского кладбища
Андрей СОКОЛОВ
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В Челябиинске в аварии погиб человек.В Челябиинске в аварии погиб человек.
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Читатели нашего сайта сообщили, что на повороте от Шершневского кладбища в сторону поселков «Залесье» и «Белый хутор» произошла жуткая авария:

— Там есть светофор. Вот возле него столкнулись две легковых машины — иномарка-такси и старая шестерка. У нее снесена половина кузова. Рядом на обочине лежит недвижимый человек, прикрыт тканью, стоят люди, звонят по телефону. На момент, когда мы там проезжали, не было еще скорой помощи и сотрудникови ГИБДД. Но работали на месте страховщики в жилетах.

Сфотографировать случившееся не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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