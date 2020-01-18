Есть погибший: в Челябинске такси попало в аварию

Читатели нашего сайта сообщили, что на повороте от Шершневского кладбища в сторону поселков «Залесье» и «Белый хутор» произошла жуткая авария:

— Там есть светофор. Вот возле него столкнулись две легковых машины — иномарка-такси и старая шестерка. У нее снесена половина кузова. Рядом на обочине лежит недвижимый человек, прикрыт тканью, стоят люди, звонят по телефону. На момент, когда мы там проезжали, не было еще скорой помощи и сотрудникови ГИБДД. Но работали на месте страховщики в жилетах.

Сфотографировать случившееся не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучше бы я разбился»: В Челябинской области прохожий спас жизнь семилетнему мальчику

Ребенок рассказал, как он очутился на водостосчной трубе (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вам известны детали этого события, сообщите о них нашим журналистам:

Почта: 2637595@bk.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10