Из-за простого русского слова школу Федора Конюхова под Миассом заподозрили в ненадлежащей рекламе
Короткое русское слово «лучшая» может навлечь проблемы на школу путешественников Федора Конюхова, которая действует под Миассом. Один из жителей Челябинской области пожаловался в УФАС на нарушение закона о рекламе в восхваляющих школу статьях.
— Заявитель сообщает, что в размещенных интернет-публикациях используются словосочетания «лучший лагерь», «лучшие каникулы». Употребление таких выражений, по мнению гражданина, является нечестным по отношению к другим лагерям и организаторам аналогичных программ, — сообщает пресс-служба Челябинского отделения УФАС России.
Антимонопольная служба изучит предоставленные ей скрины рекламных текстов и сделает вывод: нарушается ли закон.
Если ответ получится положительным, то статьи, как минимум, придется переписать. В худшем случае школу могут оштрафовать.
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ИСТОЧНИК KP.RU