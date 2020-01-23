2020-01-23T16:20:13+03:00
Общество

В Челябинске строительству набережной посвятили таймлапс-видео

Работы должны закончить к концу года
Андрей Москвичев
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Фото: кадр из видео, «Медиазавод»Фото: кадр из видео, «Медиазавод»
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Пока на берегу реки Миасс идет подготовка земли для новой части набережной, челябинцы решили отпраздновать начало строительства таймлапс-видео о первых работах на участке.

На новой набережной обещаются велодорожки, площадки для воркаута, различные зоны отдыха и даже подход к воде. Однако пока на участке только экскаваторы и самосвалы, которые подготавливают землю к дальнейшему благоустройству.

— Вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и «Сквера искусств» в данное время ведутся работы по отсыпке призмы для строительства пешеходной зоны и велодорожки», — рассказал сайту «Медиазавод» заместитель начальника управления дорожного хозяйства администрации города Челябинска Александр Барыкин.

Закончить отсыпку должны до апреля, когда благодаря хорошей погоде можно будет продолжить обустройство набережной. Сдать объект планируют ближе к декабрю 2020 года.

Таймлапс строительства набережной.Видео с сайта «Медиазавод»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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