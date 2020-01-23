Южноуральские туристы продолжают летать в Китай, несмотря на вспышку коронавируса

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:58:46+03:00

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Представители турбизнеса говорят, что жители южноуральской столицы продолжают летать в Китай и бронировать путевки туда. На спрос вспышка коронавируса не влияет. Об этом сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». Билеты в цене не потеряли. Путешественникам предлагают безопасные точки для отдыха на островах. Так как прямых рейсов из аэропорта имени Курчатова в Китай нет, желающих отправляют через Екатеринбург либо Москву.

— Есть только одна небольшая неприятность для земляков: в аэропортах поставили санитарно-карантинные пункты и, соответственно, увеличилось время прохождения контроля. Челябинские туристы настолько суровы… В общем, самые бесстрашные, что не раз доказано, -добавляют авторы «Челябушки». — Когда границу впервые пересек свиной грипп, реакция была аналогичная.

ИСТОЧНИК KP.RU