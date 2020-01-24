Челябинский завод обвинили в нарушении экологических норм
Челябинская природоохранная прокуратура обвинила ЧКПЗ в нарушении экологического законодательства. Предприятие не контролирует выбросы с помощью установок по отчистке.
Так, по данным ведомства, на одном из своих участков ЧКПЗ не контролировало выбросы специальной аккредитованной лабораторией. Кроме того, предприятие по каким-то причинам не заносит сведения о результатах планово-предупредительного ремонта в паспорта установок очистки газа вовремя: оно обязано их предоставлять через 30 дней после окончания работ.
— В отношении юридического и должностного лица ПАО «ЧКПЗ» возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о несоблюдении экологических требований. Руководителю предприятия также было внесено представление об устранении нарушений закона, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По данной статье юрлицу предприятия предстоит выплатить штраф в размере от 20 до 120 тысяч рублей. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU