Челябинский завод обвинили в нарушении экологических норм

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:44:45+03:00

Прокуратура считает, что предприятие не установило контроль за выбросами

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Челябинская природоохранная прокуратура обвинила ЧКПЗ в нарушении экологического законодательства. Предприятие не контролирует выбросы с помощью установок по отчистке.

Так, по данным ведомства, на одном из своих участков ЧКПЗ не контролировало выбросы специальной аккредитованной лабораторией. Кроме того, предприятие по каким-то причинам не заносит сведения о результатах планово-предупредительного ремонта в паспорта установок очистки газа вовремя: оно обязано их предоставлять через 30 дней после окончания работ.

— В отношении юридического и должностного лица ПАО «ЧКПЗ» возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о несоблюдении экологических требований. Руководителю предприятия также было внесено представление об устранении нарушений закона, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данной статье юрлицу предприятия предстоит выплатить штраф в размере от 20 до 120 тысяч рублей. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU