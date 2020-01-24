В Челябинской области серьезный рост заболевших ОРВИ
В больницах и соцучреждениях Челябинской области объявлен режим карантина. Соответствующий документ подписал главный санитарный врач региона.
Так, сотрудников учреждений обязали носить защитные маски, запрещена организация массовых мероприятий, а также ограничено посещение пациентов. Кроме того, усилен режим дезинфекции воздуха.
По данным Роспотребнадзора, за последние полторы недели число простудившихся увеличилось почти на половину во всех частях области. Рост заболеваемости связывают с циркуляцией вирусов гриппа, в том числе пандемических. В целом, ситуацию на Южном Урале оценивают как предэпидемическую.
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ИСТОЧНИК KP.RU