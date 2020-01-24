Атаки бродячих собак на людей продолжаются в Челябинской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:19:12+03:00

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Сразу в нескольких районах Челябинской области появились жалобы на бродячих собак, которые кидаются прохожих. В том числе и на детей. В январе 2020 года в Златоусте 11-летней девочке животные прокусили девочке ногу и разорвали куртку.

Список всех прививок от укуса. Фото: «Гражданский патруль»

— Недалеко от дома на нее напала собака. Сначала схватила за куртку, порвав ее, затем за рюкзак, разодрав его полностью. Никого из взрослых не было поблизости. Когда девочка побежала, собака схватила ее за ногу. После этого ей пришлось обращаться к травматологу и проставлять 7 прививок от укуса. Для ребенка это был очень большой стресс, — рассказал историю девочки активист «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

Периодически собаки гуляют там, где проходят дети. Фото: «Гражданский патруль»

Общественники отметили, что истории об агрессивно настроенных животных приходят со всей области. Например, в Аше из-за целой стаи собак родители боятся отпускать детей одних в школу. Все собранные жалобы активисты передали в минсельхоз Челябинской области, однако в ответе чиновники отметили, что с отловом животных в регионе выделены и потрачены средства, несмотря на фото и видео.

Отлов собак дает сбой. Фото: «Гражданский патруль»

Общественная организация «Гражданский патруль» вновь отправили запрос в ведомство. Активисты надеются, что необходимые меры по отлову будут предприняты.

ВАЖНО

Что делать, если вас или вашего ребенка укусила беспризорная собака

В тот же день нужно ехать в травмпункт. Здесь не только обработают раны, но и назначат прививку от бешенства. Обращайтесь в травмпункт, даже если у вас незначительное ранение. Самое главное, чтобы вы не заразились столбняком или бешенством.

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ИСТОЧНИК KP.RU