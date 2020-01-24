В Челябинске Чистомен ответил на призывы Греты Тунберг устроить забастовку в России

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:09:03+03:00

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Недавно шведская школьница Грета Тунберг, знаменитая защитница климата, призвала устраивать в России забастовки из-за бездействия в охране климата. В Интернете гуляет снимок: Грета держит в руках написанный на бумажном листке плакатик: «Пусть Россия выйдет на забастовку ради климата».

Россия уже подписала Парижские климатические соглашения. Это — раз. Два: челябинский поборник экологии Чистомэн метко подколол шведку за то, что для плакатика она использовала лист бумаги. Ради производства которой используют древесину. «Грета, береги бумагу!», — призывает челябинский экоактивист.

Большинство подписчиков Чистомена шутку оценили: юная активистка, по их мнению, — раскрученный PR-проект. Но есть у школьницы и поклонники: девочка, по их мнению, справедливо упрекает взрослых в том, что ради наживы на Земле уничтожается экосреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU