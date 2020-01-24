«Отправлю в ад, а сам попаду в лучшее место»: что писали ученики, который планировали взрыв школьной столовой в Челябинской области
В школе №125 Снежинска двое учеников планировали взорвать столовую, а затем устроить стрельбу по ученикам. Об этом сообщили участники политической партии «РОТ-Фронт» со ссылкой на свои источники. В ФСБ и МВД Челябинской области отказались от комментарием. Однако КП-Челябинск, ссылаясь на свои источники, достаточно подробно рассказала об инциденте.
После шума в СМИ, утро 24 января в школе началось суматошно.
— Учителей собирают каждую перемену. А эти парни сегодня не пришли. Вы удивитесь, но после всего этого они посещали занятия! Теперь их, по слухам, перевели на домашнее обучение, — сообщила КП-Челябинск сотрудница учебного заведения, попросив сохранить анонимность.
Кроме того, в редакции оказались фрагменты переписки молодых людей. Там один из них высказывает прямые угрозы взорвать школу. Именно после этих сообщений на агрессивность парней пожаловались одноклассники. А уже после учителя сообщили в органы.
Вот о чем переписывались девятиклассники.
Один из подозреваемых в подготовке к подрыву школьной столовой.
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ИСТОЧНИК KP.RU