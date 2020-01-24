«Отправлю в ад, а сам попаду в лучшее место»: что писали ученики, который планировали взрыв школьной столовой в Челябинской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В школе №125 Снежинска двое учеников планировали взорвать столовую, а затем устроить стрельбу по ученикам. Об этом сообщили участники политической партии «РОТ-Фронт» со ссылкой на свои источники. В ФСБ и МВД Челябинской области отказались от комментарием. Однако КП-Челябинск, ссылаясь на свои источники, достаточно подробно рассказала об инциденте.

После шума в СМИ, утро 24 января в школе началось суматошно.

— Учителей собирают каждую перемену. А эти парни сегодня не пришли. Вы удивитесь, но после всего этого они посещали занятия! Теперь их, по слухам, перевели на домашнее обучение, — сообщила КП-Челябинск сотрудница учебного заведения, попросив сохранить анонимность.

Кроме того, в редакции оказались фрагменты переписки молодых людей. Там один из них высказывает прямые угрозы взорвать школу. Именно после этих сообщений на агрессивность парней пожаловались одноклассники. А уже после учителя сообщили в органы.

Вот о чем переписывались девятиклассники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/756480" frameborder="0"></iframe> Один из подозреваемых в подготовке к подрыву школьной столовой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы знаете подробности этого ЧП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU