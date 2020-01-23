2020-01-23T18:31:53+03:00
Происшествия

«Над ними смеялись, а они хотели всех перестрелять»: два школьника из Челябинской области планировали теракт в школе

Но их сдали их же одноклассники [фото, видео]
Андрей АБРАМОВ
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В школе Снежинска двое девятиклассников хотели взорвать столовую.В школе Снежинска двое девятиклассников хотели взорвать столовую.
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В городе Снежинск Челябинской области двое друзей планировали теракт в школе. Ученики девятого класса школы №125 Данил и Егор хотели устроить взрыв в столовой, а затем начать стрелять по убегающим детям.

ФСБ, полиция и Следственный комитет официально отказываются сообщать что-либо об обстоятельства дела. Однако опровержения ни от кого не последовало.

Источником информации стало совершенно неожиданное сообщение от партии «РОТ Фронт». На своем интернет-портале активисты со ссылкой на свои источники в органах и среди сотрудников школы поделились этой историей.

Переписка парней.

Переписка парней.

— Предполагали обстреливать выбегающих из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. Благодаря бдительности родителей школьников, а также работников школы преступление удалось вовремя предотвратить. Сейчас правоохранительными органами ведется следствие по данному факту, — гласит сообщение на сайте партии.

Корреспонденты КП-Челябинск разыскали сотрудников и учеников школы и сразу несколько людей подтвердили информацию о готовящемся теракте.

Одноклассники говорят, что над парнями подсмеивались.

Одноклассники говорят, что над парнями подсмеивались.

— Не знаю когда они начали готовиться, но 16 января в школу приехала полиция. Опрашивала параллель девятых классов. После этого числа Данил и Егор перестали появляться в школе. Дети заходили в кабинет, где сидела полиция по одному, давали показания. Сказали что им строго настрого запретили рассказывать, — рассказала работница образовательного учреждения, попросив не сообщать ее имя.

У НИХ БЫЛИ КНОПОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Ученики школы говорят, что парни всегда держались особняком и ни с кем не общались.

— Можно сказать, над ними все смеялись. У них были кнопочные телефоны (может это понты такие, а, может быть, от бедности). Одевались они странно: военные штаны, берцы, короткие куртки.

— Устных угроз они никому не высказывали, ни с кем не конфликтовали. А вот в личной переписке писали ребятам из школы гадости, говорили, что вооружены и даже присылали фото пистолетов. Но непонятно, брали фото из интернета или лично делали, — поделился с КП-Челябинск старшеклассник.

У МЕНЯ ЕСТЬ НОВАЯ «ПОДЖИГА»

В распоряжении редакции оказался видеоролик, на котором голос за кадром возвещает, что парни отмечают приобретение новой «поджиги». Так на сленге называют самодельные огнестрельные устройства.

Один из подозреваемых в подготовке к подрыву школьной столовой.

— Оба парня из нормальных и даже строгих семей, никакие не маргиналы, — уточнила сотрудник школы.

По информации КП-Челябинск, планы парней заложили ребята из школы.

— На них пожаловались родителям и учителям. Взрослые сообщили в отдел по делам несовершеннолетних. Посмотрели их переписки в соцсетях про убийства, — поделился собеседник.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По статье за подготовку к убийству двух и более лиц (105, ч.2 УК РФ) грозит до 20 лет колонии и даже пожизненное лишение свободы. Но столь строгие меры никогда не применяют к несовершеннолетним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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