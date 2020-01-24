Транспортники назвали причину жесткого столкновения трамвая и грузовика в Челябинске
Столкновение трамвая №14 с автомобилем «КАМАЗ» произошло из-за неосмотрительности водителя грузовика: он начал сдавать назад и врезался в движущийся вагон.
— Виновник ДТП будет нести ответственность по возмещению ущерба, а также за простой общественного транспорта, который составил два часа, — уточнили в пресс-службе ЧелябГЭТ.
В управлении транспорта рассказали, что вагон подлежит восстановлению.
— Ремонтировать будут своими силами, ставить запчасти старых вагонов-«доноров». Из затрат только замена или ремонт бокового электронного маршрутоуказателя (табло, на котором сообщаются конечные остановки. — Прим. ред.), — рассказали в управлении транспорта.
Напомним, авария произошла накануне днем в районе остановки «Доменная». От разбившегося стекла пострадала женщина, но от госпитализации она отказалась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем этого или другого ДТП?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU