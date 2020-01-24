2020-01-24T15:15:26+03:00
Происшествия

Транспортники назвали причину жесткого столкновения трамвая и грузовика в Челябинске

КП-Челябинск узнала, можно ли восстановить вагон
Ирина Фадюшина
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От удара трамвай получил серьезные повреждения. Фото: Челябинский транспорт/vk.comОт удара трамвай получил серьезные повреждения. Фото: Челябинский транспорт/vk.com
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Столкновение трамвая №14 с автомобилем «КАМАЗ» произошло из-за неосмотрительности водителя грузовика: он начал сдавать назад и врезался в движущийся вагон.

— Виновник ДТП будет нести ответственность по возмещению ущерба, а также за простой общественного транспорта, который составил два часа, — уточнили в пресс-службе ЧелябГЭТ.

В управлении транспорта рассказали, что вагон подлежит восстановлению.

— Ремонтировать будут своими силами, ставить запчасти старых вагонов-«доноров». Из затрат только замена или ремонт бокового электронного маршрутоуказателя (табло, на котором сообщаются конечные остановки. — Прим. ред.), — рассказали в управлении транспорта.

Напомним, авария произошла накануне днем в районе остановки «Доменная». От разбившегося стекла пострадала женщина, но от госпитализации она отказалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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