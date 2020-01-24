2020-01-24T16:01:11+03:00
Наука

Ученые обнаружили новый элемент в Челябинском метеорите

Ранее его не обнаружили в составе
Андрей Москвичев
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Часть челябинского метеорита хранится в Краеведческом музееЧасть челябинского метеорита хранится в Краеведческом музееФото: Александр ДЫБИН
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Российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) уточнили состав Челябинского метеорита, взорвавшегося в небе над столицей Южного Урала 15 февраля 2013 года. В нем нашли сплав железа и никеля, который ранее не удалось в нем обнаружить.

— С помощью метода нейтронной дифракции, радиографии и томографии, оптических методов, нам удалось уточнили фазовый состав этого метеорита. В частности, мы обнаружили там присутствие фазы минерала камасита. Это сплав железа и никеля, который ранее не был обнаружен. И внесли новую информацию о составе этого метеорита, — рассказал агентству «ТАСС» один из сотрудников ОИЯИ Денис Козленко.

По словам работников института, подобные исследования помогают моделировать и прогнозировать возможные столкновения космических объектов с Землей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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