Ученые обнаружили новый элемент в Челябинском метеорите

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:01:11+03:00

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Российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) уточнили состав Челябинского метеорита, взорвавшегося в небе над столицей Южного Урала 15 февраля 2013 года. В нем нашли сплав железа и никеля, который ранее не удалось в нем обнаружить.

— С помощью метода нейтронной дифракции, радиографии и томографии, оптических методов, нам удалось уточнили фазовый состав этого метеорита. В частности, мы обнаружили там присутствие фазы минерала камасита. Это сплав железа и никеля, который ранее не был обнаружен. И внесли новую информацию о составе этого метеорита, — рассказал агентству «ТАСС» один из сотрудников ОИЯИ Денис Козленко.

По словам работников института, подобные исследования помогают моделировать и прогнозировать возможные столкновения космических объектов с Землей.

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ИСТОЧНИК KP.RU