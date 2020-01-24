Ученые обнаружили новый элемент в Челябинском метеорите
Российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) уточнили состав Челябинского метеорита, взорвавшегося в небе над столицей Южного Урала 15 февраля 2013 года. В нем нашли сплав железа и никеля, который ранее не удалось в нем обнаружить.
— С помощью метода нейтронной дифракции, радиографии и томографии, оптических методов, нам удалось уточнили фазовый состав этого метеорита. В частности, мы обнаружили там присутствие фазы минерала камасита. Это сплав железа и никеля, который ранее не был обнаружен. И внесли новую информацию о составе этого метеорита, — рассказал агентству «ТАСС» один из сотрудников ОИЯИ Денис Козленко.
По словам работников института, подобные исследования помогают моделировать и прогнозировать возможные столкновения космических объектов с Землей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU