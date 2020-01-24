2020-01-24T16:06:45+03:00
Общество

Школу Федора Конюхова в Миассе заподозрили в нечестной рекламе

Антимонопольщики начали проверку
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На школу знаменитого путешественника Федора Конюхова, которая находится в Миассе, пожаловались в ФАС. Публикации об учреждении в соцсетях, по данным тайного заявителя, используют словосочетания «лучший лагерь», «лучшие каникулы» и это, по его мнению, нечестно по отношению к другим школам. Такую информацию сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». Региональное управление антимонопольной службы проверит объявления на предмет соответствия рекламы закону и озвучит решение в течение месяца.

— Любопытно, в курсе ли сам Федор Конюхов, о чем пишут пиарщики школы и что его фамилию сейчас склоняют в челябинских СМИ? — рассуждают авторы «Челябушки». — Периодически, между кругосветками и покорением вершин, он заезжает в Челябинскую область, Миасс для него — второй дом (цитата), но больший дом для него все же — весь мир.

А кто-нибудь бы поспорил с тем, что Конюхов — лучший путешественник?

ИСТОЧНИК KP.RU

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