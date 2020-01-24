С мусорных площадок Челябинска уберут контейнеры для пластика

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:05:25+03:00

Некоторые из контейнеров выглядели хуже, чем во время мусорного коллапса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Контейнеры для сбора перерабатываемых отходов уберут из дворов Челябинска. Как сообщает регоператор «Центр коммунального сервиса», все из-за того, что мусор из «решеток» попросту не вывозят.

По мнению сотрудников «ЦКС», горожане стали чаще жаловаться на переполненные контейнеры для вторсырья. Некоторые не вывозят по несколько недель, что может создавать антисанитарную обстановку. Таким образом, несмотря на то, что «решетки» не были установлены регоператором, для того чтобы избежать нового мусорного коллапса, все конструкции увезли на склад «Центра коммунального сервиса».

Компания уточнила, что владельцы этих контейнеров могут в любой момент забрать их со склада.

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ИСТОЧНИК KP.RU