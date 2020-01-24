В Первое озеро Челябинска продолжат сбрасывать отходы
Арбитражный суд Челябинской области не поддержал Росприроднадзор в споре по сливу отходов в Первое озеро. ТЭЦ-2 будет сбрасывать стоки загрязняющих веществ минимум до 2025 года.
Эпопея со сточными водами, которое предприятие сливает в Первое озеро, тянется еще с 2016 года. Тогда Росприроднадзор впервые выдал предписание руководству электростанции, которое впоследствии было оспорено. В прошлом году ведомство вновь потребовало прекратить сливать отходы до февраля 2020. Однако в суде представители предприятия рассказали, что исполнить предписание технически невозможно до следующей модернизации.
Требование экологов хоть и аннулировано, но все еще может быть обжаловано Росприроднадзором.
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ИСТОЧНИК KP.RU