Мэрия Челябинска не отказала в строительстве многоэтажки у ЧелГУ

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:31:23+03:00

Строить скандальную многоэтажку начали еще в октябре этого года. Фото: Алексей Феденков

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Администрация Челябинска отказалась выполнять предписание городской прокуратуры об отмене строительства 25-этажки у главного корпуса ЧелГУ. Ранее у ведомства возникли вопросы к проектной документации.

В ответе мэрии говорится, о том, что у «Госэкспертизы Челябинской области», которая проводила проверку документации, нет экспертных полномочий по подтверждению или неподтверждению негосударственной экспертизы, поскольку учреждению не предоставили необходимые для этого документы.

Кроме того, администрация добавила, что застройщик обратится к комиссии для устранения замечаний в течении следующей недели. За прохождением госкомиссии установлен контроль со стороны мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU