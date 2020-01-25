Построить пять станций метро и засадить город деревьями: в Челябинске представили доработанный генплан

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:53:55+03:00

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В Челябинске презентовали обновленный генплан. Напомним, публичные слушания по нему прошли в августе прошлого года, но жителей документ не устроил. Его пересмотрели, внесли поправки с учетом замечаний и снова представили на суд челябинцев.

В пятницу, 24 января, представители городского Комитета градостроительства и архитектуры тезисно обозначили принципиальные моменты развития Челябинска на ближайшие 20 лет.

Авторы проекта предлагают не расширять границы Челябинска, вместо этого провести застройку свободных и заброшенных территорий внутри города. В каждом районе планируют сделать места для отдыха, у каждого озера обустроить набережную. А на берегу Миасса — запретить стройку и сделать единый парк.

Также предлагается продумать санитарные зоны предприятий и озеленить их. А еще высадить деревья вдоль улиц и дорог.

От идеи пустить скоростной трамвай в центре отказались, поскольку поступило много жалоб от жителей. Зато чиновники решили построить пять станций метро.

Власти анонсировали строительство восьми школ и 13 детсадов, обустройство площадок для раздельного сбора мусора и новую трамвайную сеть на Северо-Западе, которая пойдет в новые микрорайоны.

К доработанному проекту у горожан также возникло много вопросов. Чиновники обещали учесть все комментарии. Обновленный генплан представят в других районах города, а после передадут на рассмотрение мэру. Наталья Котова будет решать принять документ или вновь отправить на доработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU