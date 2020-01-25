Построить пять станций метро и засадить город деревьями: в Челябинске представили доработанный генплан
В Челябинске презентовали обновленный генплан. Напомним, публичные слушания по нему прошли в августе прошлого года, но жителей документ не устроил. Его пересмотрели, внесли поправки с учетом замечаний и снова представили на суд челябинцев.
В пятницу, 24 января, представители городского Комитета градостроительства и архитектуры тезисно обозначили принципиальные моменты развития Челябинска на ближайшие 20 лет.
Авторы проекта предлагают не расширять границы Челябинска, вместо этого провести застройку свободных и заброшенных территорий внутри города. В каждом районе планируют сделать места для отдыха, у каждого озера обустроить набережную. А на берегу Миасса — запретить стройку и сделать единый парк.
Также предлагается продумать санитарные зоны предприятий и озеленить их. А еще высадить деревья вдоль улиц и дорог.
От идеи пустить скоростной трамвай в центре отказались, поскольку поступило много жалоб от жителей. Зато чиновники решили построить пять станций метро.
Власти анонсировали строительство восьми школ и 13 детсадов, обустройство площадок для раздельного сбора мусора и новую трамвайную сеть на Северо-Западе, которая пойдет в новые микрорайоны.
К доработанному проекту у горожан также возникло много вопросов. Чиновники обещали учесть все комментарии. Обновленный генплан представят в других районах города, а после передадут на рассмотрение мэру. Наталья Котова будет решать принять документ или вновь отправить на доработку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU