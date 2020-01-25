Огромная труба выпала из грузовика на дорогу в Челябинске
Инцидент произошел сегодня днем, 25 января, в районе железнодорожного вокзала. Большая железная труба вывалилась из полуприцепа фуры на улице Степана Разина. Другим автомобилям пришлось объезжать ее. Фотографиями с места поделилась корреспондент КП-Челябинск.
— Пробки на участке не было. Но страшно представить, что эта труба могла упасть на машину. На Роллс-Ройс, например, — комментирует наш журналист.
Из-за оплошности могли пострадать другие участники движения.Фото: Ирина Фадюшина
Железную махину с дороги оперативно убрали, движение на участке сейчас полностью восстановлено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU