Огромная труба выпала из грузовика на дорогу в Челябинске

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:41:24+03:00

Хорошо хоть труба не упала на машину. Фото: Ирина Фадюшина

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Инцидент произошел сегодня днем, 25 января, в районе железнодорожного вокзала. Большая железная труба вывалилась из полуприцепа фуры на улице Степана Разина. Другим автомобилям пришлось объезжать ее. Фотографиями с места поделилась корреспондент КП-Челябинск.

— Пробки на участке не было. Но страшно представить, что эта труба могла упасть на машину. На Роллс-Ройс, например, — комментирует наш журналист.

Из-за оплошности могли пострадать другие участники движения.Фото: Ирина Фадюшина

Железную махину с дороги оперативно убрали, движение на участке сейчас полностью восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU