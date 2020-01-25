«Не хотите убирать — не заводите собак»: читатели КП поддержали горожан, пожаловавшихся на загаженный фекалиями парк
На сайте КП-Челябинск на днях вышел материал «В Челябинске семейный парк завален собачьими фекалиями». Речь идет о парке Калининский, на перекрестке Университетской набережной и улицы Чайковского. Его облюбовали собачники и теперь, по словам местных жителей, здесь противно гулять.
Читатели активно обсудили эту публикацию на сайте и в наших соцсетях. Вот что они пишут:
Юлия Кириллова:
— У нас не только собаководы не культурные. Все жители стали «свиньи». Что подъезды, что дворы... Чисто не где убирают, а где не сорят. Куда за 20 лет наша цивилизованность делась, непонятно. В советское время фантик от конфет не выбросишь, а сейчас до мусорки пакет не донесут, возле подъезда бросят. Очнитесь.
Любовь Казакова:
— На детскую площадку опасно заходить. Я тоже люблю собак. Неужели трудно за свои питомцем убирать, как делают в Германии. Возьмите одноразовую перчатку и пакетик. Это же ваш любимый питомец. Вы за него отвечаете и за чистоту. Люди оставайтесь людьми и любите свой город. Следите за чистотой.
Вера Смирнова:
— Ладно парки, но школьные дворы — это вообще капец! Пусть в квартире тогда гадят, раз не могут за ними убрать.
Слава Ибрагимов:
— Весна придет. Столько мин оттает.
Аноним:
Есть еще такой вариант: не заводить собак в квартирах. А не хотят убирать — складывать хозяевам под дверь какашки их любимых собак.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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