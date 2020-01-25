Рейс из Челябинска в Казань задержали на шесть часов

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:56:10+03:00

По информации на сайте аэропорта, самолет вылетит в 16:00. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Сегодня, 25 января, челябинцам, собирающимся лететь в Казань, пришлось скорректировать планы. Рейс до столицы Татарстана задержали на шесть часов. По информации на электронном табло аэропорта, самолет авиакомпании UVT Aero должен был вылететь в 9:50. Пока предварительное время отправления — 16:00.

В авиакомпании объяснили, рейс задерживается по техническим причинам.

В пятницу, 24 января, почти на сутки был задержан рейс из Челябинска до Нового Уренгоя. 28 пассажирам пришлось ждать. Их обеспечили едой и водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU