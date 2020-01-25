В Челябинской области создадут управление по делам молодежи

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:39:55+03:00

Губернатор отметил, что руководить управлением будет человек из молодежной среды.

Об этом в День студента заявил глава региона

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Сегодня, 25 января, губернатор Алексей Текслер встретился со студентами ЧелГУ. Поздравил их с «профессиональным» праздником и анонсировал важное изменение в структуре областного правительства — создание управления по делам молодежи.

— Принял решение: будем возрождать управление по делам молодежи! Это будет центр поддержки всех молодежных объединений и групп. Здесь каждый получит возможность реализовать себя. Наша область развивается. И молодежь будет драйвером перемен, — написал глава региона в своем инстаграме.

alexeytexler.official Всех нынешних и бывших студентов поздравляю с Татьяниным днём! Студенческие годы это важный период жизни. Мы заводим новых друзей, получаем знания. И конечно, полны идей, которые стремимся реализовать. Встретился со студентами Челябинского государственного университета. Говорили о будущем, о том, что нужно сделать, чтобы наша молодежь оставалась жить и работать на Южном Урале. Принял решение: будем возрождать управление по делам молодежи! Это будет центр поддержки всех молодежных объединений и групп. Здесь каждый получит возможность реализовать себя. Наша область развивается. И молодёжь будет драйвером перемен. #Текслер #Челябинскаяобласть #Управлениеподеламмолодежи #Деньстудента

Губернатор отметил, что руководить управлением будет человек из молодежной среды, тот, кто хорошо представляет проблемы и потребности молодых людей.

Когда будет создано управление, пока не уточняется.

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