В Челябинской области создадут управление по делам молодежи
Сегодня, 25 января, губернатор Алексей Текслер встретился со студентами ЧелГУ. Поздравил их с «профессиональным» праздником и анонсировал важное изменение в структуре областного правительства — создание управления по делам молодежи.
— Принял решение: будем возрождать управление по делам молодежи! Это будет центр поддержки всех молодежных объединений и групп. Здесь каждый получит возможность реализовать себя. Наша область развивается. И молодежь будет драйвером перемен, — написал глава региона в своем инстаграме.
Губернатор отметил, что руководить управлением будет человек из молодежной среды, тот, кто хорошо представляет проблемы и потребности молодых людей.
Когда будет создано управление, пока не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU