Управляющему батутного центра, где умерла школьница из Челябинской области, вынесли приговор

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:13:29+03:00

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В Тюмени осудили управляющего батутного центра, где в январе прошлого года скончалась 17-летняя девушка из Карабаша. Пытаясь сделать сальто, школьница упала и серьезно травмировала шею. Инструкторов рядом не оказалось, хотя они обязаны быть на площадке и следить за посетителями.

— Управляющий признан виновным в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти». Ему назначили год лишения свободы условно. Кроме того, он должен будет заплатить миллион рублей родителям погибшей, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

Известно, что в сибирский город школьница приехала в гости на каникулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU